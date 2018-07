In caso di addio a Pjanic sarà assalto a un grande centrocampista. Rabiot il più semplice. La Juve però sogna Milinkovic-Savic, Kanté o Pogba

Adrien Rabiot è la pista più percorribile per il centrocampo della Juventus ma prima di tentare l’affondo per il centrocampista del PSG, i bianconeri faranno un tentativo per Sergej Milinkovic-Savic e per Paul Pogba. La Vecchia Signora potrebbe cedere Miralem Pjanic (il Manchester City è pronto a offrire 100 milioni di euro) e secondo Tuttosport, la Juve non ha perso di vista uno dei grandi obiettivi iniziali del mercato: Sergej Milinkovic-Savic. Difficile trovare un’alternativa a Miralem Pjanic. Ci sarebbe Thiago Alcantara ma difficilmente lascerà il Bayern Monaco.

Ecco che torna di moda l’idea Milinkovic. Il serbo è ancora in vendita ma, fino a questo momento, nessuno ha messo sul piatto i 150 milioni di euro richiesti da Lotito. La Juve potrebbe approfittare dell’impasse, anche perché la Lazio ha già trovato l’erede di Sergej, ovvero Berisha, e potrebbe tentare un nuovo affondo per il serbo. Stesso discorso per Pogba con il Manchester United che potrebbe sedersi a un tavolo per parlare della cessione del Polpo Paul. Più semplice arrivare a Rabiot: il centrocampista non ha rinnovato e ha un solo anno di contratto. Sempre viva la pista Kanté ma il Chelsea chiede 100 milioni.