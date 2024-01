Calciomercato Torino, sirene dalla Saudi Pro League per Vanja Milinkovic Savic: Cairo potrebbe venderlo a peso d’oro

Milinkovic Savic, portiere del Torino, è finito nel mirino dell’Arabia Saudita. Il fratello minore di Sergej, ex Lazio, potrebbe dunque seguire le orme del fratello in estate dopo l’Europeo. Circolano voci su cifre importanti su cui Cairo non potrebbe dire di no.

«L’influenza di Kezman su Sergej e sulla sua famiglia e dello stesso ex centrocampista laziale su Vanja saranno dirimenti per valutare scenari, opportunità e l’entità degli stipendi (almeno una decina di milioni a stagione). Per il Torino sarebbe invece preventivabile un’offerta non inferiore ai 20, 25 milioni». Questo come riportato da Tuttosport.