Milito cuore nerazzurro: «Questa Inter può lottare con la Juve»

L’ex attaccante dell’Inter, Diego Milito, ha raccontato le sue sensazioni in vista del derby e in vista del Barcellona

Diego Milito carica l’Inter. L’ex centravanti nerazzurro, tra i più osannati a Trento al Festival dello Sport, ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando le sue sensazioni in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri contro Milan e Barcellona: «L’inizio del girone di Champions è stato ottimo e ci sono ampi margini di crescita. Spalletti parte da una buona base, adesso deve fare un percorso importante perché poi giocare la Champions è diverso da ogni competizione ma l’Inter ha le carte in regolare per far bene anche contro il Barcellona. Derby? Bisogna vincerlo. E’ una partita speciale, è un vero evento e bisogna scendere in campo con grinta e determinazione per battere il Milan».

Per Diego Milito l’Inter è sulla strada giusta per ritornare grande: «L’Inter ha degli ottimi giocatori e un grande allenatore, deve cercare di ridurre in fretta il gap e quello è possibile soltanto continuando a fare prestazioni importanti come in quest’ultimo mese. La Juventus resta sempre tra le migliori però l’Inter ha la possibilità di lottare fino in fondo». Poi sui singoli: «Icardi nuovo Milito? Me lo auguro, so cosa significa l’Inter per lui. Io cerco di evitare paragoni perché ogni giocatore ha le sue qualità. Lautaro con Icardi? I grandi giocatori possono giocare insieme, Lautaro sa cosa vuole e come ottenerlo e a 21 anni non è da tutti».