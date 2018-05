Miranda è a un bivio: rinnovo oppure addio all’Inter

Il difensore dell’Inter, Joao Miranda, potrebbe lasciare i nerazzurri in estate. Rinnovo o cessione per il brasiliano: le ultimissime

Joao Miranda via dall’Inter? Il club nerazzurro ha iniziato a delineare le linee guida per la prossima stagione. Già fatta per il colpo Stefan de Vrij, in difesa potrebbe esserci una partenza eccellente. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe perdere l’espertocentrale. Il difensore brasiliano ha un contratto fino al 2019. L’Inter gli ha proposto i rinnovo fino al 2020 mentre il giocatore ex Atletico preferirebbe un rinnovo fino al 2021.

Le discussioni continueranno nelle prossime settimane per trovare un accordo che accontenti le parti in causa. Se le parti non dovessero giungere a un’intesa nell’immediato, per il difensore potrebbe anche profilarsi l’ipotesi cessione. L’Inter si è già cautelata con de Vrij e come terzo centrale ha Ranocchia, esaltato da Spalletti in conferenza stampa. Miranda è a un bivio: rinnovo oppure addio.