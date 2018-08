Sassuolo, ufficiale l’arrivo di Marlon. Via Missiroli e Letschert

Tripla operazione ufficializzata per il Sassuolo. Il club neroverde ha ceduto Missiroli e Letschert e ha ingaggiato Marlon

Il Sassuolo ha ceduto il difensore Timo Letschert all’Utrecht, suo ex club, e ha lasciato andare Simone Missiroli, dopo 6 anni e mezzo in neroverde, alla Spal. Il club emiliano ha anche perfezionato l’ingaggio del difensore Marlon, classe ’95, ex Barcellona. Questi i comunicati: «SPAL srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Sassuolo Calcio srl le prestazioni sportive del calciatore Simone Missiroli. Il centrocampista, classe 1986, ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2021. Reduce da sette stagioni in neroverde, dove ha totalizzato 197 presenze e 17 reti, in precedenza aveva vestito anche le maglie di Reggina, Treviso e Cagliari tra Serie A e Serie B: in massima serie ha collezionato ben 221 partite e 11 goal. Uno scatto di Simone con la maglia biancazzurra».

Così il Sassuolo per Letschert e Marlon: «L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: MARLON Santos da Silva Barbosa (’95, difensore): acquisito a titolo definitivo con diritto di riacquisto da parte di Barcellona F.C. L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: LETSCHERT Timo (’93, difensore): ceduto a titolo di prestito con diritto di riscatto al F.C. Utrecht». Inoltre i neroverdi hanno ingaggiato Marco Pinato dal Venezia ma hanno deciso di lasciare il centrocampista in prestito per un anno ai lagunari.