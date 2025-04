Messi, la MLS gli toglie il bodyguard: «Rispetto la decisione, ma il tema delle invasioni non si fermerà»

Yassine Cheuko, guardia del corpo di Lionel Messi, non sarà più a bordo campo nelle partite dell’Inter Miami: la decisione della MLS

Yassine Cheuko, bodyguard personale di Lionel Messi, non avrà più accesso al campo durante le partite della Major League Soccer dell’Inter Miami. Cheuko, che aveva ricoperto il ruolo di responsabile della protezione di Messi dal suo arrivo al PSG, ha raccontato in un’intervista di essere stato escluso dal campo, pur non specificando le motivazioni. Dal suo arrivo in MLS, nel luglio 2023, ci sono stati 16 casi di invasori di campo. La sua presenza in campo era diventata nota per i suoi interventi nel fermare i tifosi troppo invadenti nei confronti di Messi. Il divieto si aggiunge a una sanzione già inflitta dalla Concacaf nel 2024, dopo un incidente che aveva coinvolto Messi e il suo staff durante una partita Concacaf Champions League. Di seguito le sue parole in una intervista rilasciata a House of Highlights.

«Non vogliono che io sia in campo. Sono arrivato qui e ho iniziato a luglio 2023 e fino ad ora ci sono stati 16 invasori di campo… quindi c’è un vero problema e restare fuori dal campo non risolverà il problema. Sono più che disposto ad aiutare. Adoro la MLS, adoro la Concacaf… Non dico di essere migliore di chiunque altro, ma ho esperienza in Europa e sapevo che sarebbe diventato più grande negli Stati Uniti. Rispetto la decisione»