L’Inter non molla Luka Modric. Il centrocampista croato del Real Madrid potrebbe cambiare aria a gennaio: le ultimissime

Luka Modric sarà il colpo dell’Inter nel prossimo mercato di gennaio? I nerazzurri sono stati vicini al grande sogno già alcune settimane fa ma la resistenza del Real Madrid ha impedito all’Inter di piazzare un grandissimo colpo. Il centrocampista avrebbe manifestato l’intenzione di cambiare aria per intraprendere una nuova avventura e avrebbe voluto iniziare una nuova esperienza all’Inter, insieme ai suoi connazionali Perisic, Brozovic e Vrsaljko ma Florentino Perez, dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, non ha lasciato andare il centrocampista croato, premiato come miglior giocatore dell’ultima Champions League.

Secondo il Corriere dello Sport, Luka Modric resta nel mirino dell’Inter per gennaio. Il centrocampista potrebbe andare via e il club nerazzurro è pronto a lanciare un nuovo assalto, vista l’archiviazione da parte della Fifa per i presunti contatti tra Luka e l’Inter senza l’autorizzazione del Real: il giocatore e i nerazzurri hanno negato e la Fifa ha archiviato il caso. L’Inter a gennaio potrebbe fare un nuovo tentativo ma dovrà ricucire i rapporti con Perez (il presidente ha criticato i nerazzurri per l’offerta presentata in estate: «Volevano il numero 10 del Real Madrid gratis»).