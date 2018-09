Modric patteggia con il fisco spagnolo: accettati 8 mesi di carcere

Luka Modric avrebbe accettato la pena di 8 mesi di carcere per un doppio reato fiscale commesso tra il 2013 e il 2014

Messi, José Mourinho, Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Cosa hanno in comune questi quattro soggetti oltre ad aver scritto pagine importantissime della storia del calcio? Tutti e quattro hanno avuto problemi con il fisco. L’ultimo in ordine temporale è stato il regista di Real Madrid e Croazia che è stato denunciato per una doppia frode da 870728 euro totali, commessa tra il 2013 e il 2014: come riportato dal ‘quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo’, sarebbe arrivato il patteggiamento per una pena di otto mesi di carcere.

Scontato dire che il croato eviterà il carcere, essendo alla prima condanna ed oltretutto inferiore ai due anni. Modric si accorderà in seguito per pagare una salata multa e sistemare così il danno. Il centrocampista non avrebbe dichiarato la già citata somma utilizzando una società di favore denominata Ivano SARL, chiamata così in onore di suo figlio, con sede in Lussemburgo e gestita dalla moglie Vanja Bosnic. Un’altra vittima illustre del fisco spagnolo che in questi anni sta ha costretto tanti campioni a lasciare la penisola iberica.