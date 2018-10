L’Inter non molla Luka Modric. Il centrocampista è triste e potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio

«Modric a gennaio è impossibile, guardiamo anche il mercato dei parametri zero e sappiamo dove cercare, ma la cosa più importante per il prossimo mercato sarà la qualità» ha detto Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter ha smentito l’arrivo del centrocampista croato in nerazzurro durante il mercato di gennaio ma secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter sta nuovamente muovendo i fili verso quella direzione. Il centrocampista è triste, vuole lasciare il Real Madrid e pensa ancora all’Inter.

Nonostante le smentite tattiche di Ausilio, il calciatore è nei pensieri dell’Inter. Modric ha fatto il dispetto di non trattare ancora il rinnovo con il Real ed è davvero tentato dai nerazzurri. Tra Inter e Real non c’è un buon rapporto perché le merengues non hanno gradito i movimenti nerazzurri in estate sul giocatore croato e se a gennaio la situazione non dovesse cambiare, il centrocampista potrebbe puntare i piedi, chiedendo la cessione immediata. La prima scelta di Modric, come già avvenuto in estate, rimane ancora l’Inter. Il croato ha scelto: in caso di rottura vuole l’Inter. Perisic, Brozovic e Vrsaljko lo attendono e sperano di allargare la colonia croata.