Moggi risponde a Chinè: «Sono già radiato, vuole fucilarmi?»

Luciano Moggi risponde al Procuratore Federale Chinè dopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti

Luciano Moggi, ex dg della Juventus, replica duramente al Procuratore Federale Chinè dopo l’apertura di un’indagine nei suoi confronti. Le sue parole a LaPresse.

CHINE’ – «Non sanno neppure cosa significa radiazione. Vuol dire non far parte dei ruoli della federazione. Come mi sento? Sono cose che lasciano il tempo che trovano, non mi colgono di sorpresa e non mi danno fastidio. Con me hanno trovato uno che si sa difendere. Più che radiarmi cosa possono fare, fucilarmi? Io sono radiato, non so che sviluppi possano esserci».