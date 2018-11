Luciano Moggi critica duramente Mauro Icardi. Dopo tre minuti l’argentino segna il gol del pari in Inter-Barcellona

Luciano Moggi e le sue profezie. L’ex dirigente della Juventus non ha apprezzato particolarmente il lavoro di Mauro Icardi nel corso della sfida tra Inter e Barcellona e ha criticato apertamente il centravanti argentino: «Non ha toccato un pallone e non ha mai tirato in porta, è il problema dell’Inter. E’ un centravanti che in Italia fa bene, in certe partite non tocca palla, in altre ne segna 3 e invece bisognerebbe segnarne 1 o 2 a partita, e questo è un problema per l’Inter». Dopo pochi minuti, il gol di Maurito contro il Barcellona per l’1-1 e l’esultanza di Tramontana.