Moggi su Milan Inter: «Derby che non conta nulla»

Luciano Moggi, stamane su Libero, ha parlato così del prossimo derby tra Inter e Milan: che potrebbe portare lo scudetto alla corte nerazzurra.

MOGGI INTER – «Il campionato ai piani alti non ha più nulla da dire, manca solo il derby milanese che però è folklore per le tifoserie, vista la distanza abissale tra Inter e Milan. Ai nerazzurri la vittoria servirebbe per ribadire la superiorità cittadina, per i rossoneri sarebbe invece un contentino che almeno metterebbe fine a una lunga serie di sconfitte».