Calhanoglu annuncia il divorzio su Instagram, la moglie: «Sono incinta» – FOTO

Finisce male tra Calhanoglu e sua moglie Sinem: lui annuncia il divorzio lasciando intendere un tradimento, lei risponde parlando della sua gravidanza. Tutto via Instagram

Quando la coppia scoppia – e succede spesso – c’è poco da fare. Se però finisce a pesci in faccia, allora l’evento assume dimensioni forse un po’ troppo grandi… Potrebbe essere il caso di tantissime coppie famose ed è il caso anche dell’ormai ex coppia composta da Hakan Calhanoglu, fantasista del Milan, e l’ex coniuge Sinem Gundogdu. La vicenda ha inizio ieri quando il giocatore rossonero, con tanto di post su Instagram, annuncia il divorzio da Sinem parlando di decisione irrevocabile dovuta a motivazioni gravissime – non meglio specificate – ed imperdonabili. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, considerato che si parlava addirittura di una possibile gravidanza della ragazza (mai davvero confermata). Tutto finito? Per nulla, perché a stretto giro di posta – poche ore fa – è arrivata la replica di Sinem, che non è stata certo tenera nei confronti del suo futuro ex marito…

«Io non ho mai tradito Hakan durante il matrimonio o prima: su internet non ci sono mai state foto mie con altri uomini – ha specificato la Gundogdu sempre tramite un post pubblico su Instagram rispondendo a chi la accusava di aver cornificato il giocatore milanista – . Chi ha occhi per vedere, potrà farsi una propria idea, mentre chi vuole fare solo buona impressione su Hakan, distorcerà la realtà». Ieri – nel suo comunicato – Calhanoglu non aveva smentito la possibilità di una gravidanza di Sinem, specificando che si sarebbe preso le proprie responsabilità con l’eventuale nascituro, rifiutando però ogni contatto con l’ex moglie. La risposta della ragazza? Eccola, sempre via social: «Confermo: sono incinta. Sia io che Hakan volevamo un bambino, ma io ho saputo della gravidanza solo dopo la notizia del divorzio. Ho detto a Calhanoglu che questo figlio verrà al mondo a prescindere dagli errori altrui, anche se lui mi aveva consigliato di fare altro… Avrei voluto dire del piccolo solo dopo i primi tre mesi di gravidanza, i più difficili, ma ringrazio Hakan per avermi tolto anche questo diritto parlandone per primo sui social». Presunte corna, gravidanze, suggerimenti di aborti, pesci in faccia via social: ci sono tutti gli elementi per la telenovela trash dell’anno.