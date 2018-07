Il Milan presenta la nuova seconda maglia ma sbaglia il nome del turco Hakan Calhanoglu. Gaffe dei rossoneri

Ma come si scrive Calhanoglu? Quel turco lì deve avere il cognome difficile ma la gaffe del Milan resta. Il club rossonero ieri ha presentato la nuova seconda maglia ma non è passata inosservata la gaffe del club milanista che ha sbagliato a scrivere il cognome del suo numero 10, già al Milan da un anno a questa parte.

Il centrocampista turco, rigenerato dalla cura Rino Gattuso, dovrà fare lo spelling del suo cognome a chi di dovere. «Chalanoglu» compare sulla nuova maglia numero 10 di Hakan ma la posizione della lettera H è sbagliata, va prima della seconda A e non della prima. Piccoli incidenti di percorso che possono capitare e che servono a strappare un sorriso in un momento delicato per le sorti del club rossonero, passato ora nelle mani del Fondo Elliott.