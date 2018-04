Monchi si gode la Roma: «E’ la vittoria di Di Francesco»

L’intervista di Monchi a Roma Tv il giorno dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League dopo il 3-0 sul Barcellona

Intervistato ai microfoni di Roma TV, Monchi, direttore sportivo giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’indomani dell’impresa contro il Barcellona: «Sono andato a letto alle 3, ho dormito 4 ore, ho ricevuto più di 300 messaggi sul telefonino. E’ stata una partita che ho giocato tante volte nella mia testa, i tifosi erano con noi e il Barcellona era visibilmente in difficoltà. Fare il secondo gol è stata la cosa più difficile, quando De Rossi ha fatto gol ho pensato che ce l’avremmo fatta. La Roma è stata molto superiore al Barcellona nella partita di ieri. E’ vero che loro hanno calciatori che possono farti gol in ogni minuto, ma la sensazione era positiva e Alisson non ha fatto una parata importante».

Prosegue Monchi: «Ieri è stata la vittoria di Di Francesco. Mi aveva detto che avrebbe cambiato il modulo per fare qualcosa di diverso e dare più fisicità alla squadra. Ha fatto una scelta che prima della partita poteva sembrare strana, ma era convinto. Io lo sapevo già prima, il nostro allenatore è forte. Siamo già al lavoro per costruire il prossimo anno. Ieri son stato l’ultimo a uscire dallo Stadio Olimpico per capire la grande passione dei tifosi giallorossi. Ogni volta che mi fermavano al semaforo le persone volevano una foto, erano in tantissimi. Ho capito quanto è bello essere tifoso della Roma».