Monchi, nessun ultimatum a Florenzi: «Figlio della Roma, sono fiducioso»

Le parole del ds Monchi in merito al rinnovo di Florenzi con la Roma, ecco la posizione del dirigente giallorosso sull’esterno italiano

Questa mattina si è tenuta la presentazione in conferenza stampa dei nuovi acquisti della Roma, nella fattispecie William Bianda e Ante Coric. In sala stampa c’era anche il direttore giallorosso Monchi, fautore della campagna di calciomercato estiva, che ha raccontato diversi aneddoti legati al futuro. Innanzitutto si parte dall’attualità incombente, con Monchi che presenta i due nuovi acquisti a disposizione di Eusebio Di Francesco: «Bianda e Coric rappresentano bene il mio modo di lavorare. Hanno qualità e hanno grandi margini di miglioramento. William è forte fisicamente, bravo palla al piede. Ante è molto bravo tecnicamente, deve crescere fisicamente».

Monchi svela anche un nuovo acquisto per quel che riguarda il calciomercato della Roma: «Ieri abbiamo acquistato il terzo portiere, Fuzato, classe 1997, ha giocato nel Palmeiras». Ma il tema caldo della conferenza è sicuramente il passo relativo all’offerta di rinnovo della Roma nei confronti dell’esterno Alessandro Florenzi, nel mirino dell’Inter di Luciano Spalletti. Queste le parole di Monchi in merito alla situazione: «Stiamo lavorando al rinnovo, sono fiducioso, abbiamo formulato un’offerta importante per lui. Ultimatum? Mai. Alessandro è un figlio di questo club, manca ancora un po’ ma sono fiducioso».