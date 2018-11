Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato a poche ore dalla gara contro il Real Madrid. Ecco le sue parole

Cresce l’attesa per Roma–Real Madrid. Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport a poche ore dal match, a pochi minuti dall’inizio del pranzo istituzionale con i dirigenti degli spagnoli. Ecco le sue parole: «Mi aspetto una reazione simile a quella che abbiamo avuto nelle ultime partite che abbiamo giocato a Roma in Champions. Dobbiamo continuare su questa strada che abbiamo preso nell’ultimo anno e mezzo che ci ha portato l’anno scorso in semifinale e quest’anno a lottare per il primo posto con il Real Madrid».

Prosegue Monchi lanciando un appello ai tifosi e difende Di Francesco: «Se sono vicino all’allenatore? Sono vicino a chi vuole bene alla Roma. Credo nel nostro allenatore, siamo in buone mani. Dzeko? Aspettiamo fino all’ultimo con la tranquillità di poter contare su Schick in caso di forfait. Stadio? Contiamo sul nostro pubblico, sui nostri tifosi, sapendo che assisteremo a una partita magnifica».