Mondiale ogni due anni, la UEFA: «Ci opporremo fino a quando non prevarrà il buonsenso»

Sta facendo molto discutere la proposta della FIFA di disputare un Mondiale ogni due anni. La UEFA, attraverso un esponente che ha parlato ai taccuini di Reuters, ha ribadito con fermezza la sua posizione.

«Considerando che i club, le leghe, la UEFA e la CONMEBOL sono tutti contrari, è improbabile che rispettino il calendario della FIFA. La FIFA ha sostenuto che una Coppa del Mondo biennale porterebbe maggiori possibilità per i paesi di partecipare al torneo e che un processo di qualificazione semplificato, con meno pause per le nazionali, ridurrebbe i viaggi internazionali per i giocatori. La UEFA afferma che una Coppa del Mondo organizzata più frequentemente diluirebbe il prestigio della competizione e che organizzare tornei importanti ogni anno aumenterebbe il carico sui giocatori e affollerebbe il programma. Danneggerebbero tutte le forme di calcio e svaluterebbero la competizione stessa. Questo concetto ha tutte le caratteristiche di una decisione che la FIFA vuole prendere in fretta. La UEFA continuerà a opporsi fino a quando non prevarrà il buon senso e i piani non verranno abbandonati».