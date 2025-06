Mondiale per Club, il Bayern Monaco vince contro il Boca e passa il turno. Kompany: «Vittoria sofferta, ma siamo contenti»

Mondiale per Club, il Bayern Monaco vince contro il Boca e passa il turno. Le dichiarazioni del tecnico dei bavaresi Vicnent Kompany

Nella notte, alle ore 3 italiane, il Bayern Monaco ha superato 2-1, con i gol di Kane ed Olise, il Boca Juniors, aggiudicandosi la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club con una partita d’anticipo.

A fine partita, il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, ha commentato così il successo che ha regalato la qualificazione.

DICHIARAZIONI – «Abbiamo dovuto lavorare molto oggi, ma ce l’abbiamo fatta: siamo agli ottavi e sono davvero contento. Avete visto quanto sia difficile per le squadre europee giocare contro quelle sudamericane. Penso che ce l’abbiamo fatta davvero bene. Abbiamo controllato le emozioni durante la partita. Sì, abbiamo subito un gol, ma siamo rimasti calmi. E il modo in cui abbiamo portato a termine la partita è stato molto maturo. Nel complesso è stata una prestazione solida. L’atmosfera era semplicemente incredibile. Se non sei qui, non puoi comprenderlo, ma quando ci sei nel mezzo, è un’esperienza, un privilegio. Siamo felici di aver iniziato il torneo con due vittorie».