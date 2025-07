Mondiale per Club, identikit delle semifinaliste. Il Fluminense è l’intruso tra i colossi europei. Neto trascina il Chelsea. Il Real Madrid si rinnova con i giovani. Il PSG è un muro

Mondiale per Club, l’identikit delle semifinaliste: tre europee ancora in gara, la Fluminense la brasiliana “intrusa” e che sogna in grande

In un gioco a “trova l’intruso”, la risposta sarebbe fin troppo facile: Chelsea, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Fluminense. Le semifinali del nuovo Mondiale per Club parlano una lingua quasi esclusivamente europea, confermando un dominio tecnico ed economico che lascia poco spazio alle sorprese. Se non fosse stato per l’inattesa eliminazione del Manchester City, la fase finale del torneo sarebbe stata una questione privata della Champions League. I valori di mercato, del resto, sono impietosi: i tre colossi europei valgono complessivamente oltre 3,5 miliardi di euro, mentre il Fluminense, l’orgoglioso “intruso” brasiliano, si attesta sugli 80 milioni, come ricorda oggi un articolo de La Gazzetta dello Sport che si addentra nell’analisi.

Il Real Madrid di Xabi Alonso arriva a questa semifinale dopo una stagione deludente, ma ha usato il palcoscenico mondiale per mostrare una sorprendente capacità di rinnovamento. Con Mbappé a mezzo servizio e altri big infortunati, il tecnico basco ha lanciato con coraggio i talenti della “Fabrica”: il centravanti Gonzalo García, attuale capocannoniere del torneo con 4 reti, e il terzino Fran García, autore del suo primo gol in “blanco” e MVP contro il Dortmund. A orchestrare il tutto, la classe del 20enne Arda Güler, che ha dimostrato di poter già reggere il peso del centrocampo.

Anche il Chelsea di Enzo Maresca, la squadra più giovane del torneo, ha trovato nuova linfa. In un attacco che ha prodotto 12 gol con 9 marcatori diversi, è emerso l’ex Lazio Pedro Neto, diventato un fattore decisivo con 3 reti e una serie di dribbling che lo collocano tra i migliori della competizione.

Infine, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che si presenta come la squadra più solida. Oltre a un attacco atomico (12 gol, 9 marcatori), ha impressionato per la sua tenuta difensiva, con un solo gol subito in cinque partite. Una combinazione di energia, talento e solidità che la candida di diritto al titolo finale, Mbappé permettendo (e dirlo fa già una certa impressione pensando al passato).