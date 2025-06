Mondiale per Club, i risultati della notte: stop a sorpresa del Porto, il Botafogo batte Seattle

Mondiale per Club, tutti i risultati delle partite che si sono giocate nella notte con lo stop del Porto e la vittoria del Botafogo

La prima giornata del gruppo A del Mondiale per Club si è chiusa alla mezzanotte italiana con un altro pareggio: dopo quello tra Al-Ahly e Inter Miami, è arrivato lo 0-0 anche tra Palmeiras e Porto. Un risultato che non rende giustizia a una partita vibrante, ricca di emozioni e occasioni da gol. Sugli scudi due volti noti della Serie A: Gustavo Gomez, ex Milan, e Ivan Marcano, ex Roma, veri baluardi difensivi. Weverton ha salvato i brasiliani su Martim Fernandes, mentre nel finale Claudio Ramos e un difensore hanno evitato lo svantaggio con un triplice intervento miracoloso. Nel finale Murilo ha colpito un palo clamoroso. In classifica tutto resta aperto, con equilibrio totale e il sorriso per Al-Ahly e Inter Miami.

Nel gruppo B, invece, parte col piede giusto il Botafogo, che supera 2-1 i Seattle Sounders. Jair e Igor Jesus decidono il match nel primo tempo, con quest’ultimo che festeggia imitando la Kamehameha di Goku. Joaquin Correa e Arthur Cabral entrano solo nella ripresa, quando ormai la gara è indirizzata. Il gol di Roldan per gli statunitensi serve solo a rendere meno amaro il punteggio. I brasiliani affiancano così il PSG in testa al girone.