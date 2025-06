Mondiale per Club, sono già in 4 le squadre qualificate all’edizione del 2029! Psg e non solo: ecco chi ha già conquistato il pass

Mondiale per Club, le squadre qualificate all’edizione del 2029! Psg e non solo: ecco chi ha già conquistato il pass

Non è ancora stato dato il via ufficiale all’inizio del Mondiale per Club, la nuova competizione Fifa dedicata ai club di tutto il mondo, ma con la conclusione della stagione 2024-2025, sono state svelate le prime 4 squadre ad aver conquistato il pass per l’edizione 2029.

Con il 5-0 rifilato all’Inter in finale di Champions League il Paris Saint-Germain è stata la prima squadra europea a qualificarsi al Mondiale per Club, ma con i parigini ci saranno anche altre 3 squadre già sicure del posto.

Dal Messico, in particolare con la vittoria della Champions Cup della Concacaf, e dunque del Nord e Centro America, il Cruz Azul raggiunge i parigini, grazie al 5-0 al Vancouver Whitecaps.

Mentre dall’Arabia Saudita, è l’Al-Ahli a conquistare il passa, grazie al successo nella competizione asiatica, la AFC Champions League Elite, per 2-0 contro il Kawasaki Fronale.

Dall’Africa, e in particolare dall’Egitto, infine, la quarta squadra qualificata, con il successo per 3-2 sul Mamelodi Sundowns, infatti, il Pyramids ha conquistato la qualificazione al torneo.

La seconda edizione si terrà tra quattro anni, sempre nella stagione precedente la Coppa del Mondo per nazionali, ma la sede non è ancora stata decisa.

Regolamento alla mano, il Paris Saint-Germain escluderà una squadra francese dalla prossima edizione del torneo per l’eventuale qualificazione con il ranking. La FIFA infatti ha imposto un limite di squadre partecipanti per ogni Federazione calcistica, a meno che appunto la qualificazione non arrivi tramite la vittoria della massima competizione continentale per club.