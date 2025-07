Mondiale per Club, nonostante i biglietti omaggio gli stadi sono mezzi vuoti: tutti i dubbi sull’interesse per la competizione

Mondiale per Club, continuano le partite in mezzo a stadi mezzi vuoti e con poca partecipazione del pubblico di casa

La scarsissima presenza di pubblico negli stadi scelti per il Mondiale per Club ha suscitato non solo la delusione degli spettatori da casa, ma anche numerose critiche e riflessioni. Secondo un’indiscrezione riportata dal Daily Mail, la FIFA avrebbe offerto biglietti gratuiti a chi aveva assistito dal vivo alla partita tra PSG e Inter Miami, per poter vedere anche l’ottavo di finale tra Borussia Dortmund e Monterrey.

Il risultato è stato un Mercedes-Benz Stadium di Atlanta praticamente mezzo vuoto durante la vittoria per 2-1 del Borussia Dortmund di Niko Kovac contro la squadra di Sergio Ramos: appena 31.442 spettatori, su una capienza complessiva di 73.000 posti. Non si tratta però del primo caso in cui la FIFA ha distribuito gratuitamente biglietti compensativi durante il torneo: era già successo durante la partita Benfica-Chelsea, sospesa per due ore a causa del rischio temporali, quando sono stati distribuiti biglietti per la partita successiva tra Inter e Fluminense.

Questi episodi evidenziano il grande flop del Mondiale per Club, con molte partite disputate in stadi quasi deserti. A titolo di esempio, la gara tra Chelsea e Los Angeles FC ha richiamato ad Atlanta solo 22.137 spettatori.

Sempre secondo il tabloid inglese, la FIFA sarebbe arrivata a spostare alcuni spettatori nelle zone più visibili dalle telecamere durante le partite, nel tentativo di dare l’impressione di una maggiore affluenza rispetto alla realtà.

Questi dati e comportamenti mettono in luce le difficoltà organizzative e la scarsa attrattiva del torneo, che fatica a coinvolgere appassionati e tifosi, alimentando un dibattito sulla sua reale sostenibilità e futuro.