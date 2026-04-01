Mondiali 2026, l’Italia eliminata fa il giro del mondo: le reazioni della stampa estera e le prime pagine!

Mondiali 2026, la notizia dell’eliminazione dell’Italia ha fatto il giro del mondo, suscitando queste reazioni dalla stampa estera

La clamorosa e dolorosa eliminazione dell’Italia dai prossimi Mondiali ha generato un’onda d’urto che ha superato rapidamente i confini nazionali. La clamorosa sconfitta maturata ai rigori contro la Bosnia non rappresenta soltanto una tragedia sportiva per i tifosi azzurri, ma un evento di portata storica che ha scosso l’intero panorama calcistico internazionale. La stampa estera ha dedicato ampissimo spazio alla débâcle azzurra, sottolineando la gravità di un fallimento sportivo epocale. Le reazioni dei media e delle prime pagine nel mondo fotografano in modo impietoso il declino del nostro movimento.

Dalla Francia alla Spagna: il racconto di un “dramma sportivo”

I principali quotidiani europei non hanno fatto sconti alla Nazionale, evidenziando l’incredibile striscia negativa di mancate qualificazioni. Oltre le Alpi, l’eco della disfatta è stata immediata e tagliente. In Francia, infatti, i media hanno salutato la compagine italiana con un laconico ma pesantissimo ‘Ciao Italia’, a testimoniare l’uscita di scena di una storica rivale dal palcoscenico più importante.

Ancora più accesi i toni usati nella penisola iberica. La stampa sportiva ha calcato la mano sulla reale portata della disfatta. In Spagna, i titoli a caratteri cubitali urlano: ‘tres Mundiales seguidos sin Italia! El mayor drama del futbol Mondial‘. Una sintesi giornalistica perfetta per descrivere lo shock di un intero sistema sportivo.

L’analisi in Inghilterra e il triste primato evidenziato in Portogallo

Anche i tabloid britannici hanno analizzato la caduta degli Azzurri, concentrandosi sulle spietate modalità della sconfitta. In Inghilterra, le testate giornalistiche riportano la notizia evidenziando l’epilogo amaro della lotteria dal dischetto: ‘Italy fail to qualify for third World Cup in a row after Bosnia shootout defeat’.

Tuttavia, è forse dalla penisola lusitana che arriva la constatazione statistica più dolorosa e umiliante per la storia della nostra Federazione, che vanta quattro stelle sul petto. In Portogallo, i giornali hanno rimarcato un record negativo assoluto, titolando: ‘A Itália é o primeiro país campeão do mundo a ficar de fora de três Copas do Mundo consecutivas’.

Una crisi strutturale sotto gli occhi di tutti

La rassegna stampa internazionale conferma come l’esclusione dell’Italia non sia più vista come un incidente di percorso, ma come l’apice di una grave crisi di sistema. La mancata qualificazione al Mondiale rende l’assenza azzurra una triste e consolidata consuetudine per il calcio globale.