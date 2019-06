Mondiali Under 20, è il grande giorno dell’Italia di Nicolato: sfida all’Ucraina dei miracoli per inseguire la prima finale

Comunque vada, sarà… una prima volta. Italia ed Ucraina si sfida questo pomeriggio in semifinale ai Mondiali Under 20 per centrare l’ultimo atto della manifestazione, in entrambi i casi, per la prima volta nella loro storia.

Se gli azzurrini vantano il terzo posto del 2017 come miglior risultato, infatti, l’Ucraina non è mai andata oltre gli ottavi di finale. Un risultato eclatante questo, allora, per una selezione che partiva senza ambizioni così grandi. E una grande chance per l’Italia di Nicolato, in una partita che si preannuncia comunque chiusa e serrata: le due Nazionali, con tre reti al passivo appena, vantano tra le migliori difese del torneo.