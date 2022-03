Montella: «La Roma ha saputo sfruttare gli errori. Lazio? Problema psicologico»

Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo il derby tra Roma e Lazio

ROMA LAZIO – «Tornare allo stadio emozione unica. Erano anni che non venivo all’Olimpico. E’ stata una bella Roma. Ha saputo sfruttare gli errori altrui e seguire la strategia di Mourinho. Il gol subito dalla Lazio ha tolto certezze alla squadra di Sarri. Si sono persi e non sono più riusciti a risalire la corrente. La Lazio ha accusato un problema psicologico ma per saperlo bisognerebbe entrare nelle dinamiche dello spogliatoio. Abraham? E’ un grande centravanti e complimenti a lui per aver superato il numero di gol all’esordio mio e di Batistuta. Sa costruirsi gli spazi giusti ed è bravo ad aiutare la squadra, è un attaccante moderno».