Monza Icardi, Pier Silvio sogna e rilancia: «Mi fido di Galliani»

Monza Icardi una suggestione quasi impossibile, ma Pier Silvio ci crede e rilancia fidandosi di Galliani

Suggestione impossibile, sogno irrealizzabile o semplice voce? Monza Icardi è la bomba che Galliani ha tirato fuori scoperchiando il vaso di Pandora. «Ho detto che è fuori portata e non che sia impossibile» così l’ad dei brianzoli qualche giorno fa.

Nel mercato tutto è possibile soprattutto quando a farlo c’è la coppia Berlusconi-Galliani. A rilanciare la suggestione anche Pier Silvio, figlio del patron del Monza: «Icardi? Grande opportunità averlo a Monza. Che storia sarebbe dovesse segnare all’Inter. Non vado oltre ma dico che ho fiducia in Galliani». L’idea in casa biancorossa c’è eccome e non ci resta che attendere le novità. Lo scrive il Corriere dello Sport.