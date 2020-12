Monza, la nota del club in risposta al Corriere della Sera

Dopo un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, il Monza ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire la situazione

Il Monza ha pubblicato una nota ufficiale in seguito ad un articolo del Corriere della Sera che parlava della gestione dei tamponi per il coronavirus da parte del club biancorosso.

LA NOTA DEL CLUB – «In merito all’articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera, edizione Milano, pagina 11, l’AC Monza precisa quanto segue.

Nell’articolo in oggetto è scritto che a partire dal mese di novembre i tamponi sarebbero stati affidati dall’AC Monza a un nuovo team di sanitari e che, per tale ragione, i casi di positività si sarebbero ridotti a zero.

Tale affermazione non è veritiera.

L’AC Monza non ha infatti mai cambiato il laboratorio medico presso cui ha fatto eseguire i tamponi molecolari ai propri calciatori.

Il laboratorio è sempre lo stesso e l’AC Monza se ne avvale dal mese di luglio.

E’ stato il predetto laboratorio a far emergere i casi di positività al Covid-19 e, sempre lo stesso laboratorio, ha certificato le relative negativizzazioni.

Per completezza di informazione, si segnala che l’AC Monza ha fornito tutta la documentazione richiesta dalla Procura di Milano al fine di consentire gli opportuni accertamenti.

Nel procedimento in corso, è bene ricordarlo, l’AC Monza figura quale parte offesa».