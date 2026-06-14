Monza, non solo Gilardino e Pecchia: per la panchina spunta anche Juric. Contatti tra la dirigenza dei brianzoli e il tecnico croato

Il Monza continua a valutare diversi profili per la panchina in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Bianco, il club brianzolo è al lavoro per individuare il nuovo allenatore e, secondo quanto riportato da Sky Sport, nella lista non ci sarebbero soltanto Alberto Gilardino e Fabio Pecchia.

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Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbero stati contatti anche con Ivan Juric, reduce dall’esperienza alla guida dell’Atalanta, terminata a metà novembre dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro il Sassuolo. Il tecnico resta quindi un nome da monitorare per il futuro della panchina biancorossa.

Monza, Gilardino resta tra i profili più graditi

Come anticipato nei giorni scorsi, il Monza ha avuto un incontro positivo con Alberto Gilardino, ex allenatore del Genoa, considerato uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza. Oltre a lui è stato sondato anche Fabio Pecchia, con un passato recente sulla panchina del Parma.