Alvaro Morata è rimasto indelebilmente nel cuore dei tifosi della Juventus che sperano di rivederlo presto in bianconero

Il social network Instagram è stato di fondamentale importanza per Morata. Vi chiederete perchè? Ecco, è lì che è scoccata la scintilla con quella che è la sua attuale moglie, Alice Campello. Lei fashion blogger, lui calciatore: la coppia tipo del momento. Tutto, infatti, cominciò da un messaggio inviato dal centravanti spagnolo alla ragazza. E sempre sullo stesso social, da oggi, è partito un tam tam mediatico senza precedenti. Basta digitare il cognome del canterano del Real Madrid per accorgersi del clamore che ha suscitato il suo ritorno a Torino.

Tanti i selfie con i tifosi ed i sorrisi dispensati in uno dei tanti giorni di vacanza trascorsi insieme a sua moglie, in dolce attesa di due gemelli. Alvaro ne avrebbe fatto volentieri a meno, perchè avrebbe significato essere tra i convocati della Spagna per il prossimo Mondiale in Russia. Invece Lopetegui ha fatto altre scelte. Ecco, quindi, che l’attenzione di tutti si è spostata su un’unica domanda: perchè i coniugi Morata erano a Torino? Le motivazioni potrebbero essere varie: semplice vacanza, un saluto ai tanti amici che hanno lasciato in città o anche motivi lavorativi. Ecco, i tifosi sognano la Juve innaMorata.