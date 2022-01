Morata Barcellona, cambia tutto: ora lo spagnolo può restare alla Juve

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Morata Barcellona: nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. E Di Marzio analizza la situazione Icardi…

Come riferito da Gianluca Di Marzio nel corso de L’Originale su Sky Sport, la situazione in casa Juve oggi è meno Icardi e più Morata. Nel pomeriggio c’è stato un confronto tra Morata, Allegri e la Juventus che ha ribadito che vuole tenerlo fino a fine stagione. Nessuna decisione definitiva è stata già presa sul riscatto dall’Atletico Madrid.

La Juventus non avrebbe gradito il forte pressing del Barcellona sul giocatore e punta a trattenere il giocatore. Se lo spagnolo resterà, le porte sono chiuse per Mauro Icardi. La società bianconera vorrebbe invece bloccare subito Scamacca anche in vista di giugno.