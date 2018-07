Morata può restare al Chelsea: salta l’arrivo di Higuain?

Alvaro Morata può rimanere al Chelsea. Una eventuale permanenza dello spagnolo può complicare l’arrivo di Gonzalo Higuain

Alvaro Morata può cambiare il mercato del Chelsea e della Juve e, di conseguenza, può fare indirettamente un ‘dispetto’ alla ‘sua’ Juventus. Il centravanti spagnolo doveva essere inserito in uno scambio di attaccanti che lo avrebbe riportato alla Juve, con il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea ma l’arrivo di CR7 ha scombussolato i piani di Alvaro. Maurizio Sarri ammira l’attaccante spagnolo e nelle prossime ore avrà un confronto con il giocatore e se avrà le risposte giuste punterà proprio sull’ex Real Madrid in attacco.

Sarri ha sempre stimato Alvaro Morata e potrebbe anche decidere di non ingaggiare un nuovo attaccante, complicando così i piani della Juventus che deve cedere Gonzalo Higuain dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il Pipita, in questo momento, farebbe panchina alla Juventus ed è considerato ‘di troppo’. Il giocatore è irritato per esser stato messo sul mercato e vuole il Chelsea, per riabbracciare il suo maestro Maurizio Sarri. L’eventuale permanenza di Morata potrebbe scombussolare i piani del Pipita: il Chelsea non fa la Champions in questa stagione, giocherà l’Europa League, e potrebbe decidere di non investire 60 milioni e oltre per un centravanti che ha 5 anni in più rispetto a quello che è già presente in rosa.