Morata come Douglas Costa: ecco il nuovo piano della Juve

La Juventus spinge per il ritorno di Alvaro Morata. Il centravanti del Chelsea è uno degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione

Juventus e Milan vogliono riportare in Italia Alvaro Morata. I rossoneri ci hanno provato la scorsa stagione e potrebbero tornare alla carica in estate ma attenzione alle mosse bianconere. La Juve ha il gradimento dello spagnolo che ha vestito con ottimi risultati la maglia della Vecchia Signora per 2 stagioni. Alvaro ha lasciato un ottimo ricordo in casa Juve e tornerebbe volentieri a Torino. Il giocatore ha nostalgia della Juve e i dirigenti bianconeri sono a lavoro per trovare un accordo con il Chelsea.

L’attaccante può andare via dai Blues ma non forzerà la mano. Abramovich è disposto a lasciarlo andare ma chiede una cifra tra i 60 e i 65 milioni di euro, per non generare una minusvalenza dopo gli 80 milioni di euro investiti appena un anno fa. Secondo Tuttosport, la Juventus pensa a un affare stile Douglas Costa per riportare Morata in Italia e per convincere il Chelsea a lasciarlo andare: prestito annuale o biennale a 10-15 milioni di euro più diritto/obbligo di riscatto a 40-45 milioni di euro. In questo modo il Chelsea eviterebbe una minusvalenza e la Juve eviterebbe un esborso economico importante, in poco tempo.