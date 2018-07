Il Milan dà l’assalto al nuovo centravanti. Il sogno è Higuain ma l’alternativa di lusso è Alvaro Morata: le ultimissime

Gonzalo Higuain potrebbe rientrare in un clamoroso scambio con Bonucci ma, come vi abbiamo spiegato, l’operazione è molto complicata. Il Pipita ha già un accordo di massima con il Chelsea ma non tutti i mali vengono per nuocere per il Milan. Il trasferimento dell’argentino alla corte di Maurizio Sarri potrebbe aprire le porte alla partenza di Alvaro Morata. Il tecnico stima lo spagnolo ma due attaccanti di un certo livello, tre considerando anche Giroud, senza la Champions (il Chelsea giocherà l’Europa League) potrebbero essere troppi.

Lo spagnolo, secondo Il Corriere dello Sport, può lasciare il Chelsea e il Milan ha un budget da 55-60 milioni di euro per il nuovo centravanti, uno dei grandi colpi nei piani della società rossonera. Dopo il mercato faraonico della passata stagione, il Milan è intenzionato a portare alla corte di Gattuso solo 2-3 tasselli per rinforzare la squadra. Non più quantità ma soprattutto qualità. Alvaro Morata è il profilo adatto per i rossoneri. Prima però ci sarà bisogno delle cessioni perché il Milan gioca con una sola punta centrale e ha in rosa 4 centravanti: è fatta per Kalinic all’Atletico Madrid, si attendono novità da Bacca (lo rivuole il Villarreal) e André Silva (piace all’estero).