Morata-Higuain: Juve e Chelsea a lavoro per lo scambio

Movimenti…sulle punte. La Juventus vuole Alvaro Morata: possibile uno scambio con Gonzalo Higuain che vuole riabbracciare Sarri

La Juventus continua a seguire Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è uno degli obiettivi di calciomercato dei bianconeri. Lo spagnolo ha dato il suo assenso alla trattativa e presto i bianconeri potrebbero attivare i canali con il Chelsea per parlare di un possibile scambio con Gonzalo Higuain. Sì, il sacrificato potrebbe essere proprio il Pipita. Secondo Il Corriere della Sera, il centravanti argentino vuole andare via dalla Juventus e spinge per un trasferimento al Chelsea, prossimo club allenato da Maurizio Sarri, suo ex allenatore a Napoli.

Il rapporto tra Higuain e Sarri è solido, si è consolidato nel tempo. Nemmeno il ‘tradimento’ di Gonzalo, con il passaggio alla Juventus, ha cambiato le carte in tavola. La Juventus, in caso di addio del Pipita, vorrebbe puntare su Alvaro, con Mandzukic come alternativa al centro dell’attacco. Una Juve diversa, che potrebbe cambiare volto, con un attacco più ‘leggero’ con Alvaro al centro del 4-3-3. Lo spagnolo, che piace anche al Milan, ha una valutazione superiore ai 60 milioni di euro, vicina a quella del Pipita Higuain: ecco perché uno scambio tra i due attaccanti non è assolutamente da escludere.