Morata Juve, il ritorno si può fare grazie a Ronaldo! Lo scenario

Morata Juve, l’assist per il ritorno dello spagnolo a Torino potrebbe servirlo Cristiano Ronaldo. Lo scenario di mercato

L’ipotesi di un terzo ritorno di Morata alla Juve non è un’idea ancora tramontata. Un assist a sorpresa, in questo senso, potrebbe arrivare dall’ex bianconero Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riferito da EPSN, l’agente Jorge Mendes avrebbe proposto l’ex numero 7 bianconero anche all’Atletico Madrid per permettergli di tornare in Spagna. I Colchoneros, per piazzare il colpo, dovrebbero vendere qualcuno in attacco tra Griezmann, Joao Felix, Cunha, Correa e appunto Morata.