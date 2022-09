Morata rivela: «Potevo andare al Barcellona. Ecco cosa mi ha detto Allegri»

L’attaccante spagnolo ex Juventus Morata ha parlato a El Larguero, soffermandosi sull’addio ai bianconeri

Le dichiarazioni di Morata:

LE PAROLE –«C’è stata la possibilità di andare al Barça. Sono andato a parlare con Allegri e lui mi ha detto che da lì non mi muovevo, che voleva che giocassi con Vlahovic. Avevo anche altre quattro o cinque offerte, tutte molto buone, ma alla fine anche l’Atlético ha avuto l’ultima parola. Xavi mi ha chiamato e gli ho parlato. È un onore che un allenatore ed ex giocatore come Xavi tenga conto di te»