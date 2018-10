Moratti esulta: «Derby? Ho rivisto l’Inter del triplete. Lo Scudetto è possibile. Sì a Marotta»

L’ex numero uno dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri nel derby contro il Milan

Massimo Moratti esulta per la vittoria dell’Inter contro il Milan. Un gol di Icardi allo scadere ha fatto esplodere il popolo nerazzurra e l’ex presidente dei nerazzurri, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Radio 1, si è unito al coro di gioia: «Per un tifoso questo è il modo migliore di vincere, Icardi è molto bravo e sempre attento, è stato un risultato fantastico. Ieri, ho rivisto l’Inter del triplete, un po’ mi è venuta in mente questa cosa e direi che siamo sulla strada giusta. Ritorno alla guida dell’Inter? Ora sono un tifoso e mi piace esserlo: l’Inter non ha minimamente bisogno di una persona che appartiene al passato».