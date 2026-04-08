Morte Lucescu, la decisione della UEFA per onorare lo storico allenatore: minuto di silenzio in tutte le gare!

Morte Lucescu, la decisione della UEFA per rendere omaggio allo storico allenatore romeno: minuto di silenzio in tutte le gare di oggi e domani

Il mondo del calcio si ferma oggi per rendere omaggio a una delle figure più iconiche del calcio europeo, Mircea Lucescu, scomparso all’età di 80 anni. La UEFA ha deciso che tutte le partite di Champions League, Europa League e Conference League in programma tra oggi e domani saranno precedute da un minuto di silenzio in sua memoria, come segno di rispetto per la sua carriera straordinaria.

Lucescu è stato una figura leggendaria, capace di attraversare epoche diverse del calcio europeo, con una carriera che si è estesa per più di 40 anni. Fino a poche settimane fa, era ancora alla guida della nazionale rumena, ultimo capitolo di un percorso che lo ha visto protagonista in Italia, Turchia, Ucraina e Russia. Prima di intraprendere la carriera da allenatore, Lucescu aveva avuto una carriera da calciatore di successo con la Dinamo Bucarest, vincendo numerosi titoli e indossando a lungo la maglia della Romania, anche come capitano durante il Mondiale del 1970.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Come allenatore, Lucescu ha lasciato un’impronta indelebile. Ha allenato in Italia con Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, ma è stato in Turchia con Galatasaray e Beşiktaş che ha scritto alcune delle pagine più memorabili della sua carriera, conquistando numerosi trofei nazionali e internazionali. La sua esperienza più lunga e di maggior successo è stata quella con lo Shakhtar Donetsk, dove ha vinto la Coppa UEFA nel 2009, e ha conquistato numerosi titoli di campionato.

Con oltre 1.600 panchine e 35 trofei vinti, Mircea Lucescu è stato uno dei grandi maestri del calcio europeo. La sua eredità sarà ricordata da tutti i campi del continente, dove il suo nome verrà celebrato con un silenzio carico di rispetto e ammirazione.