Mourinho: «La Conference League è la Champions della Roma». Le dichiarazioni del tecnico giallorosso

José Mourinho ha parlato durante un intervento all’Università di Lisbona.

Ecco un breve stralcio delle sue dichiarazioni: «La vittoria della Conference League a Tirana mi ha fatto sentire come forse non mi sono mai sentito. È stata la nostra Champions. Sono diventato molto meno egocentrico, diventando una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso».