Mourinho: «Io difensivista? Io non parlo, lo fa la storia»

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha rilasciato un’interessante intervista al quotidiano spagnolo Marca. Ecco le sue parole

«Non mi piace individualizzare nessuno, neppure Cristiano Ronaldo. Ogni giocatore era molto importante perché ognuno di loro aveva un ruolo chiaro all’interno della squadra».

STILE – «Io difensivista? No, guarda, non dico niente… la storia è lì e quindi non c’è niente che io possa dire di meglio. Alla fine tutto si riduce a quello, ciò che resta nella storia. Sia i numeri che i giovani che durante la mia carriera come allenatore sono stato in grado di aiutare a migliorare per farli diventare qualcuno nel mondo del calcio».