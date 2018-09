Mourinho patteggia un anno di carcere e maxi multa con la giustizia spagnola

José Mourinho sembra aver finalmente risolto i guai con il fisco spagnolo: in arrivo una maxi multa per il portoghese

José Mourinho patteggia con la giustizia spagnola. Questa la notizia che sta rimbalzando dalla Spagna, riportata da El Mundo Deportivo. Il portoghese ha raggiunto un accordo sulla base di un anno di carcere, per due reati fiscali, e una multa pari al 60% della somma totale evasa. Mou dovrà versare circa un milione di euro per l’anno 2011 e 1.015,879,83 euro per il 2012, oltre ad una somma pari a 4.4 milioni di euro già versata. Come si legge sul quotidiano spagnolo, l’allenatore deve ancora 225,454,11 euro per l’anno 2011 e 236,869,31 euro per l’anno successivo.

Inoltre, prosegue il quotidiano, ci sono anche 250 euro al giorno per ogni giorno di prigione che doveva scontare, una multa giornaliera per un totale di 180mila euro. Deve quindi pagare in totale ben 669.323 euro al Tesoro spagnolo. Con questo pagamento chiuderà il caso che ha seguito l’avvocato, ex magistrato portoghese, Choclan, lo stesso che ha seguito Cristiano Ronaldo anche lui in lotta con le norme stringenti del fisco spagnolo. Esenti da responsabilità il manager Mendes e Osorio, l’avvocato che segue i contratti di Mourinho.