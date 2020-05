Mourinho ricorda: «Unico a vincere in Italia, Spagna e Inghilterra»

Josè Mourinho ha parlato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca: queste le parole dello Special One

TRIPLETTA – «Vincere in Italia,Inghilterra e Spagna? Quella era il mio triplete particolare, se lasciamo da parte il campionato portoghese, ovviamente. Volevo vincere e avere successo in Italia, Inghilterra e Spagna. E sono ancora l’unico allenatore che l’ha fatto. La verità è che voleva davvero entrare nella storia del calcio in quel modo, ma voleva anche molto il Real Madrid e vincere con il Real Madrid».

REAL MADRID DA RECORD – «Record di punti e gol con il Real Madrid? È molto difficile per me dire se quello fosse il punto più alto o meno. Ma ovviamente è stato un momento molto importante perché si è verificato in un periodo speciale, cioè durante il dominio del Barcellona. Porre fine a questa egemonia e farlo raggiungendo anche il record di punti e il record di gol lo ha reso ancora più importante, dal momento che lo abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Non è solo il fatto che abbiamo vinto la Liga, è che l’abbiamo fatto in un modo che ha fatto la storia».

CLASICO – «Clasico che decise la Liga? Sono tutti bei ricordi. Abbiamo giocato contro il Barça con due risultati accettabili, perché la vittoria ci è servita, ma poteva andare bene anche il pareggio. Ci siamo preparati bene per quella partita del Camp Nou. Ho ripetuto costantemente ai miei giocatori: ‘Vinceremo questa partita, la vinceremo. La pressione che avranno giocando in casa sarà ciò che li ucciderà»