Mourinho tenta Bonucci: è la prima scelta per lo United

Il difensore del Milan potrebbe andare via dopo una sola stagione. Il Manchester United di Mourinho si muove per Leonardo Bonucci

José Mourinho tenta Leonardo Bonucci. Il difensore del Milan, pagato 40 milioni di euro in estate, potrebbe andare via dopo una sola stagione. Leo, probabilmente, si aspettava una stagione diversa. Il numero 19 non è riuscito a spostare gli equilibri e dovrà accontentarsi di un posto in Europa League. Stagione con ‘zero titoli’ per dirla alla Mourinho. Proprio l’allenatore portoghese vorrebbe investire in difesa per rinforzare lo United e per provare a ridurre il gap con il Manchester City ed è pronto a tutto pur di convincere LB19.

Bonucci potrebbe andare via a fine stagione e secondo Tuttosport Mourinho è pronto a presentare un’offerta importante al club rossonero. Il Milan lascerà andare Gigio Donnarumma e cerca denaro liquido per non incorrere nelle sanzioni UEFA a causa del Fair Play Finanziario. I rossoneri potrebbero mettere a segno una plusvalenza, dopo appena un anno, lasciando andare Leo in Premier League. Il centrale ex Juve fu cercato dal Manchester City lo scorso anno e potrebbe volare in Inghilterra con un anno di ritardo. Mourinho tenta Bonucci ed è pronto a tentare anche il Milan. I rossoneri pensano alla cessione del difensore numero 19.