Il messaggio del movimento dei consumatori alla Juventus dopo la chiusura della Curva sud. Ecco il comunicato

Juventus–Genoa si giocherà senza curva sud (il settore non avrà gli ultras perché squalificato dopo i cori razzisti in Juve-Napoli ma al loro posto ci saranno tanti bambini). Il movimento consumatori ha protestato e ha scritto un comunicato per invitare la Vecchia Signora a rimborsare gli abbonati: «Domani i tifosi della Curva Sud dell’Allianz Stadium non potranno assistere alla partita Juventus – Genoa, perché la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso della Juventus. Movimento Consumatori ritiene che la Società debba rimborsare ai propri tifosi la quota dell’abbonamento relativa alla partita perché, tranne che per alcuni casi isolati, non sono responsabili dei cori razzisti della partita Juve-Napoli che hanno determinato la squalifica».

Prosegue il comunicato del movimento dei consumatori: «La stessa Juventus nel presentare il ricorso aveva dichiarato che non dovevano subire una punizione i tifosi innocenti, ma dovevano essere puniti i singoli autori di comportamenti sbagliati. ‘Se la Juventus non rimborserà gli abbonati, la punizione per la parte ‘sana’ della tifoseria sarà quindi doppia’, ha commentato Alessandro Mostaccio, segretario generale MC. Movimento Consumatori invita gli abbonati alla Curva Sud dell’Allianz Stadium ad aderire all’azione collettiva e a chiedere il rimborso alla Juventus, scrivendo a sostifosi@movimentoconsumatori.it o rivolgendosi allo Sportello del Consumatore online https://sportello.movimentoconsumatori.it/sportellomc/categoria/13/azione-collettiva-chiusura-curva-sud-Juventus».