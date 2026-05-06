Moviola Bayern Monaco PSG: gli episodi dubbi del match diretto da Pinheiro, valido per la semifinale di Champions League 2025/26

All’Allianz Arena si sta giocando il delicato match della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG . Ecco la moviola della sfida diretta da Pinheiro:

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LA MOVIOLA

PRIMO TEMPO

Gatra molto vivace subito e anche molto corretta nelle prime fasi. Giallo prima dello scoccare dei 10 minuti per Mendes che va direttamente sull’uomo per fermare un’accelerazione di Olise sulla fascia. Al 13′ proteste di Olise per un corner non concesso su rimpallo con Nuno Mendes. Al 23′ segnalato prontamente il fuorigioco di Kane che scatta poco dopo oltre la linea di metà campo. Al 26′ scontro Upamecano-Nuno Mendes ma non c’è fallo, il giocatore del Bayern è in netto anticipo e quello del Psg si scontra fatalmente. Al 29′ mani di Nuno Mendes, sarebbe a rischio di secondo giallo, però c’è un precedente intervento scorretto di Laimer che ne sana l’irregolarità, episodio controverso sul quale tutta la panchina del Bayern salta in piedi. Al 30′ Joao Neves intercetta in area un rilancio di Vitinha, il braccio è molto largo anche se ha l’intenzione di proteggersi il volto e pertanto il rigore non viene fischiato. Poco dopo ammonito Stanisic per proteste, il clima si fa caldo. Lanci di oggetti dal pubblico, Neuer va a calmare i propri tifosi. Secondo il bordocampista di Prime Video, Alessandro Alciato, Kompany mette pressione sul quarto uomo da inizio gara, lamentandosi ad ogni decisione contraria alla sua squadra. Sono “solo” 2 i minuti di recupero, il pubblico fischia. A pochi secondi dal termine del primo tempo giallo per Kvaratskheila, reo di buttare via il pallone. Si va al riposo con una situazione quasi paritaria di falli: 6 per il Bayern, 5 per il Psg.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con Pacho che rimane a terra, Kane calciando lo tocca con i tacchetti alla testa e gli procura una piccola ferita. Al 51′ ancora Pacho prende un colpo da Laimer col gomito. All’ora di gioco Pinheiro viene colpito durante un’azione offensiva del Bayern. Partita molto viva, però il clima di polemiche della prima frazione di gioco non c’è più e la sfida scorre senza problemi. Al 78′ cartellino per Luis Diaz che protesta per un blocco di Hernandez. Rabbioso Kane quando in caduta non riceve un fischio a favore, ma contrario per un tocco di mani. Ammonito Marquinhos che trattiene vistosamente Luis Diaz quando si vede scavalcato da un lancio. Il recupero decretato è di 5 minuti, il gol dell’1-1 e i crampi di Marquinhos allungano il tempo di 90 secondi. La gara si chiude con un bilancio di correttezza: 11 i falli dei padroni di casa, uno in più da parte della prossima finalista di Champions League.

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