Moviola Brasile Norvegia: gli episodi dubbi del match diretto da Ismail Elfath

Moviola Brasile Norvegia: gli episodi dubbi del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Brasile Norvegia: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Ismail Elfath, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Al 3′ Norvegia in avanti ma l’assistente segnala giustamente la posizione di Sorloth in offside, ha visto benissimo. Al 10′ check Var per un tackle in area di rigore in netto ritardo da parte di Ayer su Matheus Cunha; Elfath lo va a vedere e non può che decretare il penalty perché non c’è il minimo dubbio, l’attaccante brasiliano viene letteralmente falciato. Grave l’errore dell’arbitro, fortunatamente sanato dalla tecnologia. Matheus Cunha a metà tempo cade in area ma stavolta si sbilancia per un contatto davvero troppo lieve da parte di Wolfe. Tra pausa di metà tempo e decisione al Var sono 6 i minuti di recupero. Fallo tattico su Martinelli, appolicata la regola del vantaggio, mentre poco dopo Vinicius cade per una trattenuta della maglia e si lamenta senza però eccedere. Bilancio al termine della prima frazione di gioco: solo 6 i falli fischiati, 3 per squadra, nessun cartellino.

SECONDO TEMPO

La prima decisione riguarda un mani di Rayan, visto dall’assistente. Grande occasione per Bruno Guimaraes, ma azione vanificata dal fuorigioco di Rayan che va a fare la sponda di testa. Ripresa all’insegna della correttezza, del resto la Norvegia con il suo lungo possesso nasconde la palla ed evita che si creino molte situazioni di contrasto. Ancora piccole proteste di Vinicius. Appena dopo il 2-0 di Haaland, vengono segnalati i 7 minuti di recupero. Al 96′ giallo di frustrazione per Neymar che scalcia Odegaard. Scintille negli ultimi secondi per una pallonata, si crea una mischia e poi si scioglie senza che Elfath prenda provvedimenti. Negli ultimi secondi viene decretato un rigore al Brasile per una gomitata di Ostigard che salta su Casemiro: Neymar lo trasforma. Dopo il gol si è già al minuto 101, ben 6 in più di quelli accordati, il fischio arriva poco dopo, il Brasile ha giusto il tempo di mettere un pallone in area che Nyland blocca. Si chiude una gara con pochi falli, 13, due rigori, un po’ di errori od omissioni arbitrali.