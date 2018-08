Moviola Chievo-Juventus: rigore su Cancelo?

Chievo-Juventus, tutti gli episodi arbitrali e Var della prima partita del campionato di Serie A Tim 2018/2019

Moviola Chievo-Juventus: la prima partita di Serie A Tim 2018/2019 che vede in campo Chievo Verona e Juventus è stata affidata all’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione AIA di Tivoli. Il direttore di gara è stato subito chiamato in causa per un sospetto calcio di rigore in favore dei bianconeri: all’ottavo minuto di gioco, Bonucci ha lanciato Douglas Costa che dalla sinistra ha messo al centro per l’inserimento di Cancelo, che si è trovato a tu per tu con Sorrentino. Il portoghese, però, è stato ostacolato prima di riuscire a calciare. L’azione è stata visionata col Silent Check e il fischietto ha fatto riprendere il gioco con un rimessa dal fondo.