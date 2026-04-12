Moviola Como Inter, nel finale succede di tutto! Tutti i dettagli sull’episodio chiave della sfida del Sinigaglia

Moviola Como Inter: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Como Inter, valido per la 32ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

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LA MOVIOLA

Como‑Inter, big match che ha chiuso la domenica della 32ª giornata, si è trasformato in uno snodo cruciale sia per la corsa Scudetto sia per la lotta Champions. La tensione era altissima e l’attenzione sulla sestina arbitrale di Massa inevitabile, con Aureliano e Maggioni al VAR. La gara è stata ricca di episodi: dal rigore assegnato al Como all’87’, dopo il check che ha corretto il fallo di Bonny su Nico Paz da fuori area a dentro l’area, alle numerose ammonizioni che hanno scandito il secondo tempo. Tra queste, spiccano i gialli ravvicinati ad Acerbi e Carlos Augusto, oltre a quello pesante per Sucic — diffidato — che salterà la sfida contro il Cagliari.

Sul fronte dei gol, il lavoro del VAR ha confermato la regolarità di tutte le reti più discusse: dal 2‑1 di Thuram nel recupero del primo tempo al 2‑2 nato dall’errore di Kempf, fino al 4‑2 con il tocco di spalla di Akanji. Anche il 3‑2, contestato da Fabregas e Nico Paz per un presunto blocco di Acerbi su Ramon, è stato giudicato regolare. In precedenza, Massa aveva già valutato correttamente il mani di Bastoni sul tiro di Douvikas — braccio aderente al corpo — e il gol del vantaggio di Valle, nato da un’azione pulita con Nico Paz in posizione regolare.

Il primo tempo era stato altrettanto intenso sul piano arbitrale: dal duello fisico tra Douvikas e Acerbi, con trattenute reciproche, al braccio largo di Esposito su Van der Brempt, fino al giallo a Valle per gioco pericoloso su Dumfries. Già al 3’ il Como aveva protestato per un contatto in area tra Douvikas e Acerbi, ma Massa aveva fischiato la spinta dell’attaccante. Una partita complessa, ricca di episodi e interpretazioni, gestita con decisione dal direttore di gara in una cornice di grande pressione tecnica ed emotiva.