Moviola Cremonese Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Abisso. Cosa è successo allo Zini

Moviola Cremonese Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Abisso, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26

Il Bologna domina allo stadio “Zini” contro la Cremonese. La sfida, affidata alla direzione dell’arbitro Rosario Abisso, ha richiesto grande fermezza da parte del fischietto palermitano per la gestione dei cartellini e dei numerosi contrasti fisici in mezzo al campo, nonché per un finale concitato.

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L’analisi degli episodi arbitrali: la Moviola del match

Sotto la lente di ingrandimento della moviola finisce in primis l’attenta gestione disciplinare. Allo scadere del primo tempo (45′), il direttore di gara estrae un giallo sacrosanto per Youssef Maleh: il centrocampista della Cremonese si è reso protagonista di un’entrata in ritardo e decisamente ruvida, punita correttamente con l’ammonizione senza alcuna esitazione.

Poco prima, al 41′, si erano già scaldati gli animi per un intervento in netto ritardo di Grassi, sanzionato da Abisso solo con un calcio di punizione dal limite. Anche i felsinei, tuttavia, non si sono risparmiati sotto il profilo dell’agonismo: la moviola evidenzia un fallo pericoloso di Jhon Lucumi al 36′ per recuperare palla e una successiva scivolata rischiosa di Simon Sohm al 56′ ai danni di un avversario. In queste circostanze, l’arbitro ha preferito fischiare le irregolarità senza estrarre cartellini, adottando un metro di giudizio omogeneo che ha favorito la fluidità del gioco. Al 75′ giallo per il portiere rossoblù Ravaglia. Al 91′ rigore per la Cremonese per un fallo di Ravaglia: dal dischetto non ha sbagliato Bonazzoli. Girandola di cartellini negli istanti finali: rosso per Maleh al 94′ e Ferguson al 96′, ammonito anche Payero al 96′.

Il doppio colpo del Bologna e l’incubo di Giampaolo

Al di là degli interventi arbitrali, la gara si è sbloccata dopo soli tre minuti grazie a un capolavoro balistico di Joao Mario, che ha infilato la palla all’incrocio dei pali. Al 16′ è arrivato il raddoppio fulmineo firmato da Jonathan Rowe, abilissimo a insaccare rasoterra un perfetto assist in area di Juan Miranda. Nel finale la rete di Bonazzoli che ha accorciato le distanze ma non ha evitato il KO per i grigiorossi di Giampaolo.